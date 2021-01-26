В одному із дошкільному навчальному закладі в Чорноморську, що на Одещині, стався спалах сальмонельозу. Інформацію про захворювання правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж, пише прес-служба поліції області у вівторок, 26 січня.

За даними Державної установи лабораторного центру МОЗ на водному транспорті, наразі зареєстровано одинадцятеро хворих, двоє з яких госпіталізовані до міської лікарні. Однак поліція не уточнює про кого саме йдеться – дітей, чи дорослих.

Водночас головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі одеському сайту «Думська» розповів, що станом на 25 січня сальмонельозом заразилися дев’ятеро дітей – їхній стан лікар оцінює як легкої та середньої важкості. Двох дітей госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

«За попередніми даними розслідування, на харчоблоці не дотримувався температурний режим зберігання молочної продукції, не була вчасно замінена обробна дошка, персонал порушував графік генеральних прибирань», – розповів Гончаров, відзначивши, що дитсадок закрили на карантин.

Поліцейські розслідують цю справу за статтею про порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.