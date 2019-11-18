Поліція оголосила у розшук 16-літню львівську школярку

Вікторія Іваночко пропала 18 листопада, дівчина не відповідає на телефонні дзвінки

Поліція Львова оголосила у розшук неповнолітню Вікторію Іваночко. Дівчина вийшла з дому і зв'язок з нею пропав. Якщо хтось має будь-яку інформацію про дівчину, просять повідомити на оперативну лінію «102».

Про зникнення своєї 16-літньої доньки 42-річна львів’янка повідомила 18 листопада. Жінка розповіла правоохоронцям Личаківського відділу поліції, що Вікторія, учениця 11-го класу, вийшла з дому та не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідає.

Дівчина була одягнута у чорну куртку, чорні джинси, чорні кросівки, світлий светр.

Якщо хтось бачив або знає що-небудь про неповнолітню Вікторію, просять повідомити у поліцію.