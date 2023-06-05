Викидати люмінесцентні лампи у загальні смітник заборонено

У суботу, 3 червня, на вул. Городоцькій, 276 у Львові невідомі винесли на сміттєвий майданчик близько сотні використаних люмінесцентних ламп. Небезпечні відходи помістили у баки для змішаного виду сміття. Хто це зробив зараз з’ясовують правоохоронці. Про це повідомили у Львівській міській раді із посиланням на ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Мешканці довколишніх будинків, яким належить майданчик, повідомили про інцидент у поліцію та ДСНС. Об’єкт огородили та закрили для користування.

«Оскільки такі небезпечні відходи потребують спеціальної утилізації і їх має забрати організація, яка безпосередньо має ліцензію на це, то до того часу ми, на жаль, не зможемо звично обслуговувати майданчик. Хто створив такий клопіт місцевим мешканцям та всім відповідальним службам, зараз будуть з’ясовувати правоохоронці. Винні обов’язково понесуть покарання», – повідомили в ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Зазначимо, викидати люмінесцентні лампи у загальні смітник заборонено, адже там вони пошкоджуються й забруднюють довкілля випарами ртуті.

Нагадаємо, відпрацьовані лампи, ртутні термометри та використані батарейки мешканці Львівської міської територіальної громади можуть здати безкоштовно. Використані небезпечні відходи треба приносити в безпечній тарі у кількості:

до 10 люмінесцентних та компактних ламп;

до 5 термометрів;

до 10кг батарейок.

Непошкоджені небезпечні відходи приймають в Екобусі, який працює за графіком.