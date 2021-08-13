Жан Беленюк заявив про те, що невідомі расисти провокували його на конфлікт

У Києві вдень у п’ятницю, 13 серпня, до спортсмена, олімпійського чемпіона і народного депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка підійшли двоє невідомих чоловіків, які викрикували в його адресу расистські висловлювання. Про інцидент Беленюк написав у Facebook, після чого поліція, на підставі інформації, розміщеної в дописі, відкрила кримінальне провадження.

«Невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально», – написав Беленюк.

Після цього поліція Києва почала розслідувати цей інцидент. З повідомлення поліції випливає, що правоохоронці відкрили провадження не за заявою Беленюка, а на підставі його допису.

Відомо, що поліція розслідує інцидент з Беленюком і невідомими чоловіками за статтею «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань» Кримінального кодексу України.