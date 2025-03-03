Староста сіл Орява та Погар Ольга Мигович отримала підозру за підробку документів і шахрайство

Поліцейські викрили старосту сіл Орява та Погар Козівської громади на Львівщині Ольгу Мигович на підробці документів та шахрайстві. За версією правоохоронців, староста допомогла своїй знайомій незаконно заволодіти майном родичів.

Як повідомили у понеділок, 3 березня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у березні 2024 року підозрювана змовилася з місцевою мешканкою та допомогла їй заволодіти майном родичів – частиною будинку та господарських споруд, що розташовані в одному із гірських сіл району.

«Для цього староста, зловживаючи своїм службовим становищем, видала офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, довідку сільради про присвоєння адреси нерухомості та виписку із погосподарської книги про нібито належність нерухомого майна своїй знайомій. У подальшому, остання, на підставі неправдивих документів, виготовила техпаспорт та зареєструвала за собою право власності на майно, яке належало її сестрі та батькові», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У такий спосіб, за сприяння сільської старости, жінка заволоділа частиною домоволодіння вартістю понад 150 тис. грн, яке насправді належало її рідній сестрі та батькові.

У справі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від займаної посади. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримала староста сіл Орява та Погар Козівської громади колишнього Сколівського району Ольга Мигович.

Посадовиці інкримінують шахрайство, зловживання службовим становищем, складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Також слідчі готують підозру спільниці сільської старости.