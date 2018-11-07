Поліція виявила 5 тисяч порушень ПДР за місяць роботи радарів TruCam

За місяць фіксації швидкості камерами TruCam поліція затримала понад 5 тисяч порушників, заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі в Україні працює 25-26 пристроїв TruCam.

«Буде більше. Ці пристрої проходять перевірку. Скільки буде перевірок, настільки і збільшимо», – заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції в інтерв’ю виданню delo.ua.

Патрульна поліція почала контролювати швидкість автомобілів близько місяця тому.

«Наразі зафіксовано понад 5 тис порушень. Це при тому, що патрульна поліція тиждень працювала в пілотному режимі. Але наша мета – не “набити” якомога більше постанов, а запобігання цим порушенням. В цілому можна було б зробити набагато більше, але ми робимо це максимально відкрито, щоб знизити швидкість і запобігти можливі ДТП з великими наслідками», – сказав Білошицький.

Як повідомлялося, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam. До 15 жовтня радари працювали у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафували.