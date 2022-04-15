У приміщенні знайшли близько 200 брошур та газет з символікою комуністичної партії

У Рівному поліція викрила осередок забороненої з 2015 року комуністичної партії, де зберігали агітаційні матеріали із забороненою символікою. У приміщенні знайшли близько 200 газет та брошур, а також півсотні георгіївських стрічок. Причетних до діяльності цієї організації перевірятиме СБУ.

Про це зранку в п'ятницю, 15 квітня, повідомила прес-служба поліції Рівненщини. У приміщенні осередку комуністичної партії, що розташований по вулиці Драгоманова в Рівному, поліцейські виявили та вилучили понад півтисячі одиниць предметів із комуністичною символікою.

Оперативну інформацію вдалося отримати працівникам управління СБУ в Рівненській області спільно із працівниками Рівненського районного управління поліції. На момент перевірки в офісі перебували п'ятеро мешканців Рівного. Вони підтвердили, що є членами компартії.

«Під час огляду кабінетів слідчо-оперативна група виявила статути, понад 200 одиниць друкованої продукції комуністичної партії (книги, газети, брошури), 16 прапорів, півсотні георгіївських стрічок, партійні квитки, посвідчення ветерана партії та бланки та понад десять одиниць техніки», – йдеться у повідомленні.

Як уточнила прес-служба СБУ Рівненщини, власниками цих предметів виявились двоє мешканців Рівного. Наразі з ними проводять слідчі дії.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 ККУ (виготовлення та поширення комуністичної або нацистської символіки). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років. Також причетних до діяльності компартії мешканців Рівного перевірить СБУ.

Зазначимо, що в Україні комуністична партія заборонена ще з 2015 року, однак, законної сили рішення поки не набрало через судову тяганину. Нині партія не провадить активної діяльності, однак її голова Петро Симоненко навіть намагався зареєструватися кандидатом в президенти навесні 2019-го.