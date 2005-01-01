Поліція забрала у притулок 4-річну дівчинку, що жебракувала з мамою під церквою у Львові

Дитина з жінкою жебракувала під церквою

Львівські патрульні затримали жінку, яка жебракувала з чотирирічною дитиною. Застуджену дівчинку відвезли у притулок.

Жінка з дитиною жебракували біля церкви на вул. Загірній.

«30-річна жінка при собі не мала жодних документів, однак почала запевняти, що дитина її донька, якій 4 роки. Вона запевняла, що збирала гроші на дорогу додому у Мукачівський район. Дитина була у брудному одязі і мала симптоми застуди», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Жінку з дитиною відвезли у Шевченківський відділ поліції для встановлення обставин. У поліції додали, що цю жінку вже не раз помічали на вулицях Львова, вона систематично приїжджає до міста на такий «підробіток». Оскільки вона не мала доказів, що це її дитина, дівчинку помістили у притулок.

Жінці може загрожувати відповідальність згідно статті 150-1 ККУ (Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом), що карається обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.