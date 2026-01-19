Олена Тополя звернулася з заявою у поліцію через шантаж інтимними відео

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали 23-річного киянина, який шантажував українську співачку Олену Тополю (Alyosha) інтимними відео, вимагаючи 75 тис. доларів.

Як повідомили у понеділок, 19 січня, в ДСР, 23-річний мешканець Києва мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати співачку. Аби ця інформація не потрапила в публічний простір, вимагав гроші. Потерпіла звернулася із заявою в поліцію. Вимагача затримали.

Затриманому оголосили про підозру за вимагання (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 ККУ). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання – 12 років позбавлення волі.

Сама 39-річна Олена Тополя розповіла, що йдеться про її інтимні відео, які поширюються в мережі.

«10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення», – написала співачка.

«Нехай мій не простий досвід, буде приклад – для всіх, хто проходить через подібне: не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть, не приховуйте, фіксуйте, заявляйте, говоріть», – додала Олена Тополя.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя та співачка Alyosha Олена Тополя оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Вони є батьками трьох дітей.