Тарас та Олена Тополі були у шлюбі 12 років

Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя та співачка Alyosha Олена Тополя розлучаються. Про це у понеділок, 1 грудня, повідомив на своїй сторінці в фейсбуці Тарас Тополя.

За словами 38-річного співака, рішення про розлучення було зваженим для обох. Тополя заявив, що він з Оленою Тополею «починають нові, окремі, сторінки життя».

«Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків», – повідомив Тополя.

Виконавець додав, що всі майнові та фінансові питання вони врегулювали завчасно. Причини розриву пара не назвала.

Додаткові коментарі щодо розлучення Тарас та Олена Тополі надавати відмовилися. Подружжя заявило, що буде ігнорувати всі питання з цього приводу.

«Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас – приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловічу – Олена – неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться», – йдеться у пості.

У шлюбі Тарас та Олена Тополі перебували з 2013 року. За цей час у них народилися троє дітей – 12-річний син Роман, 10-річний син Марко та 5-річна донька Марія.

Нагадаємо, у червні квартиру Тараса та Олени Тополь у Києві зруйнував російський обстріл. Будинок співаків розташований навпроти багатоповерхівки, в яку відбулося пряме влучання російської балістичної ракети.

Після того як музикант поділився фото зруйнованої квартири, нардепка Марʼяна Безугла розкритикувала його за нібито за фейкову службу у війську та заявила, що знищення його житла стало кармою. У відповідь Тополя організував збір коштів на психіатричну допомогу для нардепки. У серпні Тарас Тополя повідомив, що подав на Безуглу до суду за наклеп, а вона того ж дня заявила, що подає до суду на співака за шахрайство.