Поліція затримала підозрюваних у подвійному вбивстві продавців у Бориславі

СуспільствоСофія Лазуркевич, 22 грудня65780

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Поліція затримала підозрюваних у подвійному вбивстві продавців у Бориславі
Магазин «Комп’ютерний всесвіт» у Бориславі, під час пограбування якого було жорстоко вбито двох продавців

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві працівників магазину «Комп’ютерний всесвіт» у Бориславі на Львівщині. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

У прес-службі ГУ НП у Львівській області ZAXID.NET уточнили, що затримали двох мешканців Трускавця віком 16 і 19 років, що не мають судимості. Правоохоронці повідомили їм про підозру у вчиненні умисного вбивства. Як інформує місцева радіостанція Твоє радіо на Facebook, один з затриманих є колишнім працівником магазину.

Як інформував ZAXID.NET, 7 грудня під час пограбування магазину «Комп’ютерний всесвіт» у Бориславі невідомі вбили двох продавців. 20-річну дівчину та 27-річного чоловіка, що працювали у цьому магазині, правоохоронці знайшли мертвими з колото-різаними ранами довкола шиї. Злочинці вкрали з магазину 23 телефони без коробок та 25 тис. грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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