Поліція затримала ще двох підозрюваних в організації замаху на активістку Катерину Ганзюк

Працівники Національної поліції та Служби безпеки України затримали двох чоловіків, підозрюваних в організації та співучасті в замаху на виконувачку обов’язків керуючого справами виконкому Херсонської міськради, радницю мера Херсона, проукраїнську активістку Катерину Гандзюк, заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Сьогодні Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України затримала двох осіб, яких слідство об’єктивно підозрює в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування Катерини Гандзюк, що стався 31 липня в Херсоні», – написав Шевченко у Facebook у п’ятницю, 17 серпня.

За його словами, серед затриманих – «громадянин Г.», якого поліція раніше оголосила в розшук як зафіксовану на відео з камер спостереження особу, котра купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту). Наразі з ним проводяться слідчі дії.

«Щодо іншого учасника, слідчі також з’ясовують його роль у вчиненні кримінального правопорушення», – додав речник МВС.

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою працівницю міськради Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до Києва.

Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була «хуліганство», потім правоохоронці перекваліфікували її в «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень», а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на «замах на вбивство з особливою жорстокістю». Поліція надала їй охорону в лікувальному закладі, де постраждала перебуває.

3 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що співробітники Нацполіції затримали підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк, а 6 серпня член колегії МВС України, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що підозрюваним є Микола Новиков, 1978 р. н., уродженець Херсона, раніше судимий за статтею «крадіжка» та за незаконне поводження зі зброєю, він є членом одного зі злочинних угруповань Херсонської області. За його словами, мотивом злочину могла бути критика Гандзюк «на адресу чиновників і окремих осіб». Херсонський міський суд 6 серпня обрав Новикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці, хоча сама Ганзюк заявила, що нападником, ймовірно, був не він.

Між тим двоє журналістів, котрі проводили незалежне розслідування, стверджують, що затриманий і заарештований згодом Микола Новиков має алібі на момент скоєння нападу на Катерину Гандзюк – він перебував на морі з друзями та знайомими.