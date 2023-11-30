Польща також не братиме участь у міністерській зустрічі ОБСЄ

Міністр закордонних справ Польщі Шиньковський вель Сенк також не братиме участь у міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії через присутність на ній очільника МЗС Росії Сєргея Лаврова. Про це у середу, 29 листопада, повідомило Polskie Radio.

За словами Шиньковського вель Сенка, він також не відправить на зустріч ОБСЄ жодного зі своїх заступників.

«Ми просто не можемо ігнорувати той факт, що російський міністр закордонних справ буде присутній за столом організації, яка повинна будувати мир і безпеку в Європі», – сказав Шиньковський вель Сенк.

Він також назвав присутність Лаврова «неприйнятною» та додав, що Польща поділяє погляд країн Балтії, які раніше оголосили, що пропустять засідання ОБСЄ.

Нагадаємо, у вівторок, 28 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому російського міністра Сєргея Лаврова. Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви підтримали Україну та також відмовились від участі у зустрічі.

Мова йде про засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 30 листопада – 1 грудня, що проходитиме у Північній Македонії у Скоп’є.