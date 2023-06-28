Президент Польщі Анджей Дуда дає прес-конференцію в Києві, 28 червня 2023

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та ЄС мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, які були запроваджені раніше, зокрема, на вимогу Варшави.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві у середу, 28 червня, повідомила «Європейська правда».

Коментуючи наявні зараз обмеження у торгівлі України з ЄС, Дуда заявив, що вважає доцільним їхнє скасування. «Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані», – сказав президент Польщі.

Зауважимо, що термін дії нинішніх обмежень спливає 15 вересня, їхнє дострокове скасування не заплановане. Збереження обмежень на наступні майже два місяці необхідні для певної підготовки, що вже триває, додав Анджей Дуда.

«Цей час потрібен для того, щоби уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит», – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський додав, що має підтвердження таких планів також від профільного єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона.

«Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він [комісар] пообіцяв мені, що після 15-го вересня не може бути продовжено блокувань», – заявив Зеленський.

Однак не всі країни ЄС підтримують таку позицію. Зокрема, Румунія проситиме ЄС продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року. 5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.

Нагадаємо, заборону на імпорт до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії пшениці, кукурудзи, соняшнику й ріпаку Єврокомісія запровадила в обмін на скасування цими країнами заборони на імпорт усієї агропродукції з України, яку вони запровадили всередині квітня. Заборона почала діяти на початку травня й мала тривати до 5 червня включно, однак 5 червня її продовжили до 15 вересня.