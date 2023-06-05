Європейська комісія продовжила заборону на експорт українського зерна до п’ятьох країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії, повідомила польська агенція PAP з посиланням на свої джерела в ЄК. Заборону, яка мала би завершитися в червні, продовжили до середини вересня.

Йдеться про заборону експорту з України до цих країн пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку.

Заборона на експорт Україною зерна до цих п’яти країн почала діяти 2 травня. Передбачалося, що вона припинить діяти 5 червня. Раніше згадані країни просили Єврокомісію продовжити цю заборону до кінця року. Водночас накладені обмеження не стосуються транзиту зерна з України через ці країни. Польський аграрний міністр Роберт Телус раніше повідомляв, що заборона діятиме до 15 вересня.

Згодом цю інформацію підтвердили в польському уряді.

KE przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Ta decyzja #UE potwierdza, że podjęta przez nas wcześniej - razem z @RobertTelus - obrona polskiej wsi i polskich rolników była słuszna i będziemy ją kontynuować! — Ryszard Madziar (@Ryszard_Madziar) June 5, 2023

Єврокомісія наразі не виступала з офіційною заявою з цього приводу.

Заборону на експорт Україною пшениці, кукурудзи, а також насіння соняшнику та ріпаку до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії Єврокомісія ухвалила в обмін на скасування ними заборони на імпорт з України всієї аграрної та харчової продукції, яку вони ввели в середині квітня. Також фермерам з цих країн Єврокомісія пообіцяла компенсацію на загальну суму 100 млн євро.

Україна виступає проти цих обмежень та неодноразово закликала їх скасувати. Водночас деякі країни, як-от Угорщина, взагалі закликали повернути мито на українське зерно.