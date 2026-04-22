Віцемаршалок польського сенату Маґдалена Беят та міністр закордонних справ Польщі опублікували спільну заяву, в якій йдеться, що всесвітньо відомий репер Каньє Вест може не розраховувати на вʼїзд до Польщі через його антисемітські погляди.

Концерт репера Ye (псевдонім Каньє Веста) у Польщі мав відбутися 19 червня на Сілезькому стадіоні у місті Хожув. Втім, 17 квітня організатор заходу HAŁAS! оголосив, що концерт не відбудеться «з формальних та юридичних причин». Скасування концерту відбулося через два дні після його анонсу.

Польські урядовці прокоментували скасування концерту Веста та засудили його антисемітські вислови.

«Каньє Вест нещодавно прославився тим, що вихваляв Гітлера та заперечував Голокост. Тепер він вирішив приїхати до Польщі, щоб поширювати свою нісенітницю, організовуючи концерт. І давайте будемо відвертими: у Польщі немає місця нацистам», – сказала Маґдалена Беят.

Водночас Радослав Сікорський назвав Каньє Веста фашистом та радикалом, наголосивши, що репер не вʼїде до Польщі.

«Демократія має право захищатися від радикалів. Пан Каньє Вест не в'їде до Польщі. Фашисти мають бути у в'язниці», – заявив Сікорський.

Раніше на своїй сторінці в іксі Каньє Вест неодноразово виступав із підтримкою дій нацистського лідера Адольфа Гітлера та виступав із антисемітськими ідеями. Так, репер писав, що «Я нацист»; «Я люблю Гітлера» та «Можна заробляти гроші з євреями, але вони завжди крастимуть».

У квітні через висловлювання Веста скасували його концерт у Лондоні та Марселі. У день скасування його виступу в Польщі репер опублікував відкритого листа до шанувальників, в якому розповів, що у 2001 році потрапив в аварію, яка вплинула на його мозок.

«Біполярний розлад існує. Заперечення його може бути надзвичайно шкідливим для людини, яка справді бореться з проблемами психічного здоров'я. Однак, я вважаю, що мені поставили неправильний діагноз. Мені сказали, що в мене хвороба, хоча насправді в мене була черепно-мозкова травма. Діагноз психічного захворювання відволік мене від справжньої проблеми», – написав Каньє Вест.

За його словами, у 2025 році він переніс тривалий епізод психозу параної та імпульсивної поведінки. Він перепросив за свої слова та заявив, що сподівається на прощення.