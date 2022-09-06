Narodowy Bank Polski попередив, що цей тиждень є останнім, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті, йдеться в його повідомленні 5 вересня, пише «Укрінформ».

«Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski – тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року», – йдеться у повідомленні польського банківського регулятора.

Там уточнили, що за час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тис. таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн. Програма діяла з 25 березня. Обміняти можна до 10 тис. грн на одну людину, обміну підлягають банкноти номіналом від 100 грн.