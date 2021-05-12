Польська компанія PGNiG SA планує придбати понад 50% частку в ТОВ «Карпатигазвидобування», яка належить українській групі компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ). Відповідну концентрацію Антимонопольний комітет України (АМКУ) розгляне 13 травня.

«Карпатигазвидобування» (раніше – «Карпатська індустріальна група 2014») володіє спеціальним дозволом на Біблівську нафтогазову площу, розташовану у Львівській області.

В грудні 2019 року PGNiG SA і українська група компаній ЕРУ підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу у Львівській області. Угода передбачає буріння на початковому етапі розвідувальної свердловини глибиною до 2,5 тис. м, проведення заходів з проектування розташування інших свердловин.

«Енергетичні ресурси України» – група компаній з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проектів в українській енергетиці. Група ЕРУ належить Ярославу Мудрому і Дейлу Перрі.

PGNiG – найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу.

PGNiG і ЕРУ з 2016 року займаються експортом газу до України. Вони поставили перший американський скраплений газ до України.