Постанова Мінрозвитку і технологій Польщі від 2023 року забороняє імпорт ріпаку з України

Виробники олії у Польщі вимагають розблокувати можливість імпорту ріпаку з України через прогнозований дефіцит цієї культури на внутрішньому ринку. За їхніми оцінками, дефіцит сировини в наступному сезоні 2025/2026 становитиме щонайменше 0,5 млн тонн. Про це повідомило польське видання Money.pl.

Польська асоціація виробників олії (PSPO), яка об’єднує 95% олійних заводів Польщі, звернулася до прем’єр-міністра країни Дональда Туска з проханням втрутитися у процес внесення змін до розпорядження Міністерства розвитку і технологій від 15 вересня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.

В асоціації зазначили, що ситуація в польській олійній промисловості вже є «надзвичайно складною». Виробники відчувають дефіцит сировини в сезоні 2024/2025 з огляду на потужність олійних заводів у понад 4 млн тонн ріпаку на рік.

Генеральний директор PSPO Адам Стемпень зазначив, що постанова 2023 року забороняє імпорт ріпаку з України, але разом з тим не забороняє імпорт олії, чим б’є по вітчизняних переробниках. Для польських компаній поточна ситуація означає втрату конкурентоспроможності не лише на європейському ринку, а й на внутрішньому.

«У ситуації, коли виробники з інших країн-членів ЄС можуть забезпечити свої потреби в сировині, а також збільшити власну переробку, існує ризик того, що частина ріпакової олії та білкових кормів, які виробляє вітчизняна промисловість, постачатиметься до Польщі ззовні», – заявив голова PSPO.

У Міністерстві розвитку та технологій Польщі повідомили, що поки що утримуються від внесення будь-яких змін до положень поки не буде з’ясована ситуація, пов’язана з переглядом положень DCFTA (торгівельна угода між ЄС та Грузією, Молдовою й Україною). Там додали, що наразі зосереджуються на спостереженні за динамікою функціонування тимчасових правил торгівлі між Україною та ЄС, які набули чинності 6 червня 2025 року.