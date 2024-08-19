Актору було 83 роки

Відомий американський актор Джон Епрі помер у віці 83 роки. Його не стало 7 серпня, проте про його смерть ЗМІ повідомили лише 18 серпня. Причина смерті не розголошується, але представник актора каже, що вона настала з природних причин. Останні дні Епрі провів у своєму маєтку в Лос-Анджелесі, повідомило видання TMZ.

Джон Епрі народився 4 березня 1941 року у Нью-Джерсі. Він дебютував у кіно в драмі Стіва Макквіна про поліцію Сан-Франциско «Булліт». У другій частині «Хрещеного батька» Джон зіграв молодого Сальваторе Тессіо. Роль саме у цій картині принесла світову славу актору. Також він відомий за серіалом «Клан Сопрано».

До 2023 року знімався у фільмах та серіалах, зокрема зіграв у фільмах «Брат Якудзи» та «Гра», серіалах «Місцце злочину», «Обмани мене» та інших.