Помер актор із «Назад у майбутнє» Джеймс Толкан
Актору було 94 роки
У віці 94 років помер актор Джеймс Толкан, найбільш відомий глядачам за ролями у франшизі «Назад у майбутнє». Про це повідомляє Variety.
Актор помер ще 26 березня 2026 року у США. Про його смерть оголосили представники родини, а також сценарист і продюсер Боб Гейл. У актора залишилася дружина Пармелі, з якою він познайомився на знімальному майданчику у 1971 році.
Акторська карʼєра Джеймса Толкана тривала понад 50 років. Його першою роботою на телебаченні став серіал «Голе місто» (1960), а останньою – фільм «Кістяний томагавк» (2015).
Найвідомішу роль він зіграв у трилогії «Назад у майбутнє», де втілив директора школи містера Стрікленда в оригінальному фільмі 1985 року та сиквелі 1989 року. У 1990 році він повернувся у ролі дідуся свого персонажа у третій частині.
Вибрана фільмографія Джеймса Толкана
- «Стилет» (1969);
- «Можливо, то були велетні» (1971);
- «Жах Амітівілля» (1979);
- «Воєнні ігри »(1983);
- «Найкращий стрілець» (1986);
- «Нестандартний ритм» (1986)
- «Озброєні та небезпечні» (1986);
- «Принц із Беверлі-Гіллз» (1990);
- «Противага» (2011).