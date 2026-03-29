Акторська карʼєра Толкана тривала понад 50 років

У віці 94 років помер актор Джеймс Толкан, найбільш відомий глядачам за ролями у франшизі «Назад у майбутнє». Про це повідомляє Variety.

Актор помер ще 26 березня 2026 року у США. Про його смерть оголосили представники родини, а також сценарист і продюсер Боб Гейл. У актора залишилася дружина Пармелі, з якою він познайомився на знімальному майданчику у 1971 році.

Акторська карʼєра Джеймса Толкана тривала понад 50 років. Його першою роботою на телебаченні став серіал «Голе місто» (1960), а останньою – фільм «Кістяний томагавк» (2015).

Найвідомішу роль він зіграв у трилогії «Назад у майбутнє», де втілив директора школи містера Стрікленда в оригінальному фільмі 1985 року та сиквелі 1989 року. У 1990 році він повернувся у ролі дідуся свого персонажа у третій частині.

