Одна з найпрестижніших кінопремій «Оскар» із 2029 року змінить локацію проведення. Про це повідомляє The Guardian.

Понад два десятиліття церемонія відбувалася в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Та вже з 2029 року, коли трансляція події перейде на ютуб, сама церемонія нагородження буде відбуватися в театрі «Пікок» у центрі міста, що розташований в спортивно-розважальному комплексі LA Live. Він складається з кількох майданчиків та розкішних готелів, де буде відбуватися червона доріжка та сама церемонія. Повідомляється, що на цій локації «Оскар» проводитимуть до 2039 року.

Це рішення є частиною нового партнерства між гігантом розваг AEG та Академією кінематографічних мистецтв і наук.

«LA Live було створено для того, аби транслювати моменти, що визначають культуру, і немає кращої світової сцени, ніж “Оскар”. Ми пишаємося партнерством з Академією», – зазначив головний директор AEG Тодд Голдштейн.

Нагадаємо, цьогорічна кінопремія «Оскар» відбулась 16 березня. Найбільше нагород здобув фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».