З березня 1994 року актор працював у театрі імені Марії Заньковецької

На 76 році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Про це у середу, 13 вересня, повідомили на офіційній сторінці національного театру ім. Марії Заньковецької, де актор працював останні 29 років.

«Кожне його слово на сцені було сильне та тверде, і додавало його виконавській майстерності шарму», – повідомили на сторінці театру.

Олександр Кузьменко народився у жовтні 1947 року у Нікополі. З 1973 по 1994 рік він працював актором Львівського театру юного глядача імені Максима Горького, нині – Перший український театр для дітей та юнацтва. З березня 1994 року актор працював у театрі імені Марії Заньковецької.

Актор зіграв в пам’ятній виставі «Політ над гніздом зозулі», також серед його ролей: Микич в «Ханумі», Цар Микола I в «Державній зраді» Р. Лапіки, Онучкін в «Одруженні», Шумицький в «Коханому нелюбі» та багато інших.