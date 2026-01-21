Зіновія Береговського нагородили відзнакою «Гордість Івано-Франківської громади»

На 81 році життя помер колишній депутат Івано-Франківської обласної ради, заслужений працівник освіти України Зіновій Береговський. Про це у середу, 21 січня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Зупинилося серце мого радника на громадських засадах з питань освіти Зіновія Береговського. 22 січня о 16:00 буде панахида у Домі смутку на вул. Ребета, 23 січня пана Зіновія поховають на кладовищі в селі Угорники», – написав Руслан Марцінків у фейсбуці.

Що відомо про Зіновія Береговського

Зіновій Береговський народився 27 березня 1945 року в селі Набережне на Прикарпатті. Батько воював в УПА, був репресований та помер на засланні в республіці Комі.

Зіновій Береговський навчався в Івано-Франківському державному педінституті, здобувши спеціальність учителя математики і креслення. Після завершення навчання його направили до Казахстану, де він працював директором у місцевих школах. Повернувшись до України, очолив Угорницьку школу, а згодом відділ освіти в Івано-Франківську. У 1992 році Береговський став директором відновленої Української гімназії.

Освітянин був активістом Всеукраїнського товариства імені Тараса Шевченка «Просвіта» та отримав звання заслуженого працівника освіти України. У 1999–2006 роках Береговський керував управлінням освіти Франківська, а після цього був депутатом двох скликань Івано-Франківської обласної ради від партії «Наша Україна» та обіймав посаду першого заступника голови облради.

У 2025 році з нагоди 80-ліття Зіновія Береговського нагородили відзнакою «Гордість Івано-Франківської громади».