У 2019 року Ігор Криськів був головою Бродівської РДА

У неділю, 18 квітня, у Підкамені помер 58-річний голова Золочівської районної ради, колишній очільник Бродівської РДА Ігор Криськів. Про це повідомили на Facebook львівський осередок партії «Європейська солідарність», членом якої він був, та екс-голова Львівської облради Олександр Ганущин. Причини смерті Ігора Криськіва не уточнюються.

Ігор Криськів народився у селищі Підкамінь Бродівського району Львівщини, закінчив Національний університет «Львівська політехніка», займався бізнесом. Був депутатом місцевих рад різних рівнів, зокрема і депутатом Львівської облради VI скликання від партії «Фронт змін».

У 2012 році безуспішно балотувався до Верховної Ради від партії «Батьківщина», а у 2015 році – до ЛОР від «Європейської солідарності».

У лютому 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко призначив Ігоря Криськіва, який на той момент був депутатом Бродівської райради, головою Бродівської РДА. 12 серпня того ж року з цієї посади Криськіва звільнив президент Володимир Зеленський. 2 грудня 2020 року його обрали головою Золочівської райради.