Мемом став заразливий сміх Хуана Борхи, яким той постійно переривав свою історію

28 квітня в іспанському місті Севілья помер 65-річний комік Хуан Хоя Борха, більш відомий, як персонаж мему «Реготун», або ж Ель Рісітаc. Про це повідомляє ABC de Sevilla.

Майже рік тому чоловіку ампутували ногу після тривалої хвороби серцево-судинної системи. На початку 2021 року користувачі соцмереж зібрали для лікування Борхи 14 тис. євро. Проте напередодні іспанець помер у лікарні через ускладнення після чергової операції.

Борха вперше з'явився на іспанському телебаченні у 2000 році. У червні 2007 року чоловік з'явився на шоу Хесуса Кінтеро під назвою Ratones Coloraos і розповів історію, що трапилася з ним, коли він працював посудомийником на пляжі – кухар доручив йому замочити на ніч в океані 20 брудних сковорідок для паельї, але зранку сковорідки віднесло у відкритий океан через сильний прилив.

Свою історію іспанець постійно переривав заразливим сміхом, який і став мемним.

Оригінальне відео було завантажене на YouTube 25 червня 2007 року, але популярність у всьому світі ролик отримав через 8 років після створення – в січні 2015.

Вже у березні 2015 року мем опинився на піку популярності після не надто вдалого запуску чергового MacBook: Хоя був представлений як дизайнер прототипу пристрою.

Також кадри з інтерв'ю були використані членами ісламістської організації «Брати-мусульмани» для пародії на президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі.

Сумарно різні версії відео за участю Борхи зібрали десятки мільйонів переглядів.