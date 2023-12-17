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У Франції у віці 89-ти років помер кінорежисер Отар Іоселіані. Він виїхав з СРСР до Франції через цензуру й працював там багато років. Проте завжди лишався одним із найякравіших представників грузинського кіно як режисер з яскравим власним почерком та творчою манерою.
Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року в Тбілісі, Грузія. У 1965 році закінчив режисерський факультет ВГІКу (майстерня Олександра Довженка).
У 1962 році Іоселіані поставив короткометражну стрічку «Квітень», а в 1964 році зняв документальний фільм «Чавун», показавши у ньому один день роботи металургійного заводу. Вже для цих фільмів був характерний оригінальний режисерський стиль, який яскраво виявився в його першій повнометражній картині «Листопад» (1966 рік), яка була відзначена в Каннах і отримала нагороду ФІПРЕССІ та Жоржа Садуля за найкращий дебют. У 1971 році на екрани вийшов фільм «Жив співучий дрізд», а в 1976 році режисер поставив «Пастораль», який отримав приз ФІПРЕССІ на Берлінському фестивалі.
З початку 1980-х років Отар Іоселіані працює у Франції, там він зняв декілька документальних і короткометражних картин: у 1984 році фільм «Фаворити Місяця», нагороджений на Венеціанському кінофестивалі Спеціальним призом журі. Цією ж премією були відзначені ще два фільми Іоселіані— «І стало світло» (1989 рік) і «Розбійники. Глава 7» (1996 рік). У 1999 році на екрани вийшов новий фільм Отара Іоселіані, у якому він зіграв одну з головних ролей, «Прощавай, рідний дім».
У 2010 році на Каннському фесивал був представлений його фільм «Шантропа», де одну з ролей зіграв Богдан Ступка.
Вибрана фільмографія:
- Акварель (1958 рік)
- Квітень (1961 рік)
- Листопад (1966 рік)
- Жив співучий дрізд (1970 рік)
- Пастораль (1975 рік)
- Фаворити Місяця (1984 рік)
- І стало світло (1989 рік)
- Полювання на метеликів (1992 рік)
- Розбійники. Глава 7 (1996 рік)
- Прощавай, рідний дім (1999 рік)
- Ранок понеділка (2002 рік)
- Сади восени (2006 рік)
- Шантрапа (2010 рік)
- Зимова пісня (2015 рік)