Отару Іоселіані було 89 років

У Франції у віці 89-ти років помер кінорежисер Отар Іоселіані. Він виїхав з СРСР до Франції через цензуру й працював там багато років. Проте завжди лишався одним із найякравіших представників грузинського кіно як режисер з яскравим власним почерком та творчою манерою.

Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року в Тбілісі, Грузія. У 1965 році закінчив режисерський факультет ВГІКу (майстерня Олександра Довженка).

У 1962 році Іоселіані поставив короткометражну стрічку «Квітень», а в 1964 році зняв документальний фільм «Чавун», показавши у ньому один день роботи металургійного заводу. Вже для цих фільмів був характерний оригінальний режисерський стиль, який яскраво виявився в його першій повнометражній картині «Листопад» (1966 рік), яка була відзначена в Каннах і отримала нагороду ФІПРЕССІ та Жоржа Садуля за найкращий дебют. У 1971 році на екрани вийшов фільм «Жив співучий дрізд», а в 1976 році режисер поставив «Пастораль», який отримав приз ФІПРЕССІ на Берлінському фестивалі.

З початку 1980-х років Отар Іоселіані працює у Франції, там він зняв декілька документальних і короткометражних картин: у 1984 році фільм «Фаворити Місяця», нагороджений на Венеціанському кінофестивалі Спеціальним призом журі. Цією ж премією були відзначені ще два фільми Іоселіані— «І стало світло» (1989 рік) і «Розбійники. Глава 7» (1996 рік). У 1999 році на екрани вийшов новий фільм Отара Іоселіані, у якому він зіграв одну з головних ролей, «Прощавай, рідний дім».

У 2010 році на Каннському фесивал був представлений його фільм «Шантропа», де одну з ролей зіграв Богдан Ступка.

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