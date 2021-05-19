Михайло Дутчак з квітня 2001 по грудень 2019 року був головний диригентом Львівської опери

19 травня помер 67-річний диригент, колишній диригент Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Михайло Дутчак. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської опери.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Михайла Михайловича Дутчака (1953-2021) – багаторічного головного диригента Львівської національної опери, народного артиста України. Колектив скорботно переживає цю втрату і висловлює щире співчуття матері, дружині, дітям, родині та друзям», – йдеться в повідомленні.

Михайло Дутчак народився у Бродах, навчався у Львівському музично-педагогічному училищі ім. Філарета Колесси та Львівську консерваторію (нині Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка). З 1976 року працював у Львівській опері, з квітня 2001 по грудень 2019 року був її головний диригентом. У 1997-1998 роках був керівником симфонічного оркестру Львівської музичної академії.

Неодноразово з колективом Львівського оперного театру брав участь у міжнародних фестивалях у Польщі, Швейцарії, Катарі, Франції. У 2001 році отримав премію «Львівська слава» за постановку опери «Мойсей», а також премію ім. Станіслава Людкевича, у 2003 році – звання Заслуженого діяча мистецтв, у 2017 – Народного артиста України.