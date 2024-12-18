Остап Кіндрачук входив до національної спілки кобзарів України.

У 87-річному віці помер козак-бандурист Остап Кіндрачук. Більшість свого життя співець прожив у Ялті, де займався підтримкою української мови та культури. Про смерть бандуриста повідомили його рідні та проєкт «Крим.Реалії» в середу, 18 грудня.

«Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!» – йдеться у повідомленні.

Остап Кіндрачук народився у селі Котиківка на Івано-Франківщині в 1937 році. У 18-річному році хлопець поїхав до Казахстану «підіймати цілину», працював трактористом. Під час роботи Кіндрачук сильно обморозив руку, після чого поїхав до Ялти на лікування, де й залишився жити. У Ялті Остап Кіндрачук став капітаном малого плавання. Усього в море чоловік ходив 35 років.

Кобзар Остап Кіндрачук подорожував Україною та країнами Європи (Фото з відкритих джерел)

Окрім роботи на судні, Остап Кіндрачук займався популяризацією української культури й домагався організації української школи у Ялті. У 1955 році він почав грати на бандурі, а наприкінці 1980-х створив товариство української мови ім. Амвросія Метлинського, яке згодом стало «Просвітою». До 1985 року Кіндрачук був солістом Кримської народної капели бандуристів ім. Степана Руданського.

Козак-бандурист багато років мандрував Україною та країнами Європи. У репертуарі кобзаря налічувалось понад 170 дум, історичних та народних пісень – від періоду Київської Русі до сьогодення. Він досліджував історію козацтва у Криму та на Кубані. У Польщі бандурист записав два аудіофільми, а також знімався у фільмі «Кобзарські шляхи» та серіалі «Роксолана».

Остап Кіндрачук сприяв відкриттю у Ялті музею Лесі Українки, де він працював учителем недільної школи. Він також входив до реєстру «Таврійсько-Запорізького козацтва» у Криму та був членом національної спілки кобзарів України.