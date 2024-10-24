Кобзарство – унікальне явище в українській культурі, яке виникло в дуже давні часи й поширилося на всі регіони, де жили українці. Незрячі мандрівні співці усно переказували історію та культуру свого народу у супроводі гри на кобзі, бандурі чи лірі. Для збереження та популяризації багатої спадщини традицій українського кобзарства створили портал «ДУМА».

Фахівці записали автентичний репертуар, який співають кобзарі, і зібрали його на єдиній платформі. До проєкту залучили всі кобзарські цехи країни – київський, харківський та львівський. Кожен з них навчає гри на інструментах, виготовляє їх власноруч, а також напрацьовує власні правила, звичаї та цінності.

На порталі доступні:

якісні студійні записи близько 100 творів-дум від 12 сучасних кобзарів та лірників,

19 відео з виконанням епічного кобзарського репертуару,

6 фільмів-портретів кобзарів,

3 освітні відеолекції.

«Портрети сучасних бандуристів, кобзарів та лірників, які виконують та досліджують традицію, ознайомчі відеоуроки про репертуар, звичай та виготовлення інструментів. Згодом додадуться записи за останні 120 років з початку фіксації на аудіоносіях, зокрема відреставровані валкові записи ще від Миколи Лисенка, Філарета Колеси та багатьох інших дослідників кобзарської традиції», – пояснив режисер, креативний продюсер проєкту Олесь Санін.

На цифровому порталі доступні книги, наукові праці, самовчителі та сучасні комп’ютерні програми для освоєння інструментів. Усі аудіо- та відеозаписи представлені на сайті та ютуб-каналі проєкту.