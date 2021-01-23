Ларрі Кінг вважається легендою американської тележурналістики

На 88 році життя помер відомий американський телеведучий та журналіст Ларрі Кінг. Про це повідомляється на його сторінці у Twitter у неділю, 23 січня.

Кінг помер вранці 23 січня в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі. Причина смерті не уточнюється.

На початку січня американські ЗМІ повідомляли, що Кінга госпіталізували в медичний центр після позитивного тесту на Covid-19.

У минулому у ведучого також неодноразово виникали серйозні проблеми зі здоров'ям, так, у нього діагностували діабет, він переніс кілька серцевих нападів, у 2017 році пройшов курс лікування від раку легенів

Ларрі Кінг вважається легендою американської тележурналістики. З 1985 по 2010 рік вів ток-шоу Larry King Live на телеканалі CNN.

З 2012 року вів шоу «Larry King Now» на Hulu. Його шоу на CNN було занесено в Книгу рекордів Гіннеса як найтриваліше шоу на телебаченні з незмінним ведучим.

За своє життя Кінг провів десятки тисяч інтервʼю із різними знаменитостями – політиками, бізнесменами, зірками шоу-бізнесу.

Кінг два рази удостоювався премії Пібоді (міжнародна премія за видатний вклад у галузі масмедіа), отримав «Еммі», у нього є власна зірка на Алеї слави в Голлівуді.