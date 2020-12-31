Робер Оссейн помер на 94-му році життя

Французький актор та режисер Робер Оссейн помер 31 грудня 2020 року, повідомляє Le Figaro. з посиланням на вдову артиста, актрису Кендіс Пату. 30 грудня Оссейну виповнилось 93 роки. Видання називає причиною смерті Оссейна ускладнення коронавірусу.

Робер Оссейн зіграв в більш ніж 100 фільмах, проте найвідомішою його роллю залишалась роль графа Жофрея де Пейрака у французькій кіносазі про Анжеліку. Останньою роботою актора стала роль у фільмі режисера Алена Вільямса «Плід надії» (2019).

Біографія Робера Оссейна

Робер Оссейн народився 30 грудня 1927 року у Парижі. Батько актора, диригент та композитор Андре Оссейн походив з Самарканду (Узбекестан), мати – з Молдови. Андре Оссейн часто писав музику до фільмів сина.

Кінодебют актора відбувся у фільмі «Набережна білявок» (1954). У 1955 він зняв свій фільм «Негідники вирушають у пекло» зі своєю першою дружиною Мариною Владі, яка грала також і в наступних його фільмах: «Простіть наші гріхи», «Ти – отрута», «Ночі шпигунів».

Найбільший успіх Робер Оссейн мав у ролі Жофрея де Пейрака в серії фільмів про Анжеліку: «Анжеліка та король», «Невгамовна Анжеліка» тощо.

Робер Оссейн знімався у відомих режисерів, зокрема, Клода Лелюша. Незважаючи на популярність його фільмів, Робер Оссейн надавав перевагу театру. Він є автором книг мемуарів: «Сліпий вартовий» і «Кочівники без племен».

Вибрана фільмографія Робера Оссейна: