Том Стоппард помер в Англії в оточенні родини

У віці 88 років помер британський драматург і режисер Том Стоппард. Про це у суботу, 29 листопада, повідомило BBC.

Зазначається, що Том Стоппард помер удома в Дорсеті в Англії, в оточенні своєї родини. Він був одним із найвідоміших драматургів Великої Британії.

Том Стоппард народився у 1937 році у Чехословаччині. Під час війни його родина спершу виїхала в Індію, а згодом емігрувала до Великої Британії. Після навчання він працював журналістом, а з 1960-х почав писати для радіо і телебачення.

Світову славу Тому Стоппарду принесла пʼєса «Розенкранц і Гільденстерн мертві», написана у 1966 році.

Стоппард допомагав Джорджу Лукасу у створенні діалогів для фільму «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». За чутками, він також працював над сценарієм для «Зоряні війни: Помста ситхів» та допомагав Тіму Бертону у редагуванні сценарію до фільму «Сонна лощина».

За сценарій для фільму «Закоханий Шекспір» (1998) Том Стоппард отримав премії «Оскар» і «Золотий глобус».