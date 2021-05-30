Посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на 30 травня

Посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на неділю, 30 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

«Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким», – повідомив президент України.

Бешта був звільнений з посади посла у квітні і вже готувався до повернення в Україну з Таїланду.

За дипломатичними правилами, деякий час після офіційного звільнення з посади посла він ще лишається у країні перебування, закриває справи та проводить прощальні зустрічі й перемовини у статусі представника країни. Саме цим Андрій Бешта займався протягом останніх тижнів. Про причини смерті наразі нічого невідомо.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року в місті Рожище на Волині. Закінчив з відзнакою Львівський національний університет імені І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач.

У МЗС України з 1998 року. Працював за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Фахівець з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.