Богдан Бурда помер під час боксерського тренування

На 56-му році життя помер президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда. Він помер під час боксерського тренування безпосередньо на рингу. Про це у вівторок увечері, 2 листопада, повідомили на сторінці Львівської обласної федерації боксу.

«Сьогодні на 56-му році життя передчасно помер президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда. Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Богдана Євгеновича», – зазначено у повідомленні.

Як зазначили на сторінці Kamp Sport, за інформацією колег покійного, Богдан Бурда помер під час боксерського тренування безпосередньо на рингу. Причину смерті наразі встановлюють.

Богдан Бурда – майстер спорту, виступав на змаганнях державного й міжнародного рівня, , тренер. Упродовж останніх десяти років очолював Львівську обласну федерацію боксу. Був співзасновником обласної громадської організації «Клуб «Шкіряна рукавичка», а також засновником благодійної організації «Спорт нації».