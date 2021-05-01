Олег Суберляк 30 років очолював кафедру хімічної технології переробки пластмас у Львівській політехніці

У Львові помер професор НУ «Львівська політехніка», завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас, доктор хімічних наук Олег Суберляк. Про це в суботу, 1 травня, повідомили на сайті університету.

Олег Суберляк помер 30 квітня. Причина смерті наразі не відома. Йому було 74 роки.

Науковець народився 2 січня 1947 року в селі Кобиловолоки Тернопільської області. У Львівському політехнічному інституті здобув освіту за спеціальністю «Технологія пластичних мас». Із 1970 року працював у Львівській політехніці, а з 1991 року – очолював кафедру хімічної технології переробки пластмас. У 2014 році йому присвоїли звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Олег Суберляк є автором більше 600 наукових праць, отримав 70 авторських свідоцтв та патентів. Працював у полімерній галузі зокрема вивчав технології синтезу та переробки полімерів і композитів спеціального призначення.