Зенон Готра був автором понад 500 наукових публікацій і більше 200 патентів

У вівторок, 4 січня, на 79 році життя помер відомий науковець, завідувач кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка» Зенон Готра. Про це повідомили колеги професора у Facebook.

Електрофізик Зенон Готра народився у Львові, у 1966 році закінчив факультет електрофізики у «Львівській політехніці». У 1981 році захистив докторську дисертацію, а в 1984 році став професором. З 1979 року Зенон Готра працював завідувачем кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львівська політехніка».

Зенон Готра підготував понад 50 докторів і кандидатів наук в Україні, Польщі, Угорщині, Монголоії та Сирії. Він був членом Академії інженерних наук України, Монгольської Академії наук, Міжнародної термоелектричної академії, академії прикладної електроніки Білорусії, Росії, України.

Зенон Готра займався дослідженнями та розробкою нових приладів, технологій. Він був автором понад 500 наукових публікацій, навчальних посібників та понад 200 патентів.

У 2011 році Зенон Готра отримав звання почесного професора Львівської політехніки. Цього ж року він отримав державну нагороду «За наукові досягнення». У 2017 році президент Петро Порошенко присудив Зенону Готрі державну премію України в галузі науки і техніки.