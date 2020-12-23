Анатолій Сохнич помер унаслідок важкої хвороби

У середу, 23 грудня, у Львові на 70-му році життя помер відомий український науковець, професор, академік Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри Львівського національного аграрного університету Анатолій Сохнич.

«Передчасна смерть Анатолія Яковича – непоправна втрата для рідних і близьких, для колег і студентів», – йдеться у повідомленні на cторінці ЛНАУ у Facebook.

Анатолій Сохнич – відомий в Україні та за її межами науковець, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності та Академії наук вищої освіти України, член Академії економічних наук України. Він багато років керував кафедрою управління земельними ресурсами Львівського національного аграрного університету. Був засновником благодійного екологічного фонду «Екосфера». Помер унаслідок важкої хвороби.