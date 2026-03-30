Актору був 61 рік

29 березня в Одесі помер український артист і один з акторів «Маски-шоу» Володимир Комаров. Гумористу був 61 рік. Про це повідомили на сторінці шоу у фейсбук.

Причиною смерті артиста стала серцева недостатність. Панахида за Володимиром Комаровим запланована на середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі в Одесі. Точний час обіцяють оголосити пізніше після узгодження з родиною.

Володимир Комаров був добре відомий глядачам як один із найяскравіших учасників комедійної трупи «Маски-шоу». У різні роки він працював в Ансамблі пантоміми та клоунади при Одеській обласній філармонії, а також виступав у Київському естрадному театрі «Шарж».

У 1990-х роках він знімався в серіалах, скетчах, художніх фільмах, виступав на сцені аж до 2002 року, коли остаточно залишив трупу. Також разом із актором і поетом Борисом Барським грав у виставі Моцарт і Сольєрі.