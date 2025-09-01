У травні аніматору виповнилось 90 років

У віці 90 років помер український аніматор Радна Сахалтуєв, який створив мультфільми «Острів скарбів» та «Лікар Айболить». Про це повідомив кінокритик і кінознавець Сергій Тримбач.

Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде (Бурятія). У 1955 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно, а після випуску за розподілом потрапив до Києва. Відтоді Сахалтуєв більше не покидав Україну і створив тут сім’ю.

З 1961 року він був художником Творчого об'єднання художньої мультиплікації «Київнаукфільму», входив до Національних спілок художників і кінематографістів України.

У 1970-1980-ті роки був одним із провідних художників українського сатирико-гумористичного журналу «Перець». Брав участь в ілюструванні дитячого журналу «Пізнайко», ілюстрував книжки видавництв «Веселка», «Молодь», «Ранок», «Розумна дитина», «Свенас», «Телерадіокур'єр», «Фоліо», «Самовар», «ЕКСМО».

За свою кар’єру Радна Сахалтуєв працював над десятками популярних мультфільмів, найвідоміші з яких – «Як козаки в хокей грали», «Острів скарбів», «Лікар Айболить» та «Пригоди капітана Врунгеля».

У травні 2025 року аніматор відзначав 90-й ювілей. Медик Андрій Білоник розповів, що під кінець життя він майже втратив зір.