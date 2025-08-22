Аніме має безліч жанрів і стилів. Ми обрали ті, які є дуже відомими, щоб нагадати про них шанувальникам. А для тих, хто ще не перейнявся цим жанром, ця добірка може стати своєрідною шпаргалкою. Звичайно, незаперечна першість тут за студією Хаяо Міядзакі Ghibli. Кожен з її фільмів може похвалитись великою популярністю не лише серед шанувальників аніме та безліччю нагород. Проте нагодою для добірки став вихід у повторний прокат аніме «Мірай з майбутнього». З нього і почнемо.

«Мірай з майбутнього» (2018)

Анімаційний фільм режисера Мамору Хосоди (на головному фото). Світова премʼєра відбулася на Двотижневику режисерів Каннського кінофестивалю, в Україні – на 9-му Одеському фестивалі. Зараз фільм знову можна побачити на великому екрані. Аніме номінували в категорії «Найкращий анімаційний фільм» на премію «Золотий глобус», «Вибір критиків» та «Оскар». Це перше аніме виробництва не студії Ghibli та шосте аніме загалом, яке отримало номінацію від Американської кіноакадемії у цій категорії. Фільм отримав нагороду «Еммі» у номінації «Найкращий незалежний анімаційний фільм». Це тепла фантастична драма про маленького хлопчика, який ревнує до новонародженої сестрички, поки не зустрічає її з майбутнього. Через магічні мандрівки у часі він пізнає родинну історію та вчиться розуміти себе.

«Могила світлячків» (1988)

Високий рейтинг цього популярного аніме обумовлений не лише вражаючою графікою, а й зворушливим сюжетом. Останні дні Другої світової війни. Підліток Сейта та його маленька сестра залишаються без батьків. Їх відправляють до тітки, яка постійно кривдить сиріт, і ті наважуються на втечу. Діти потрапляють до таємничої печери біля річки.

«Привид в обладунках» (1995)

Свого часу фільм став революційним завдяки графіці. Колись брати Вачовські зізналися, що окремі прийоми з «Примари в обладунках» застосували у «Матриці». Події розвиваються у 2029 році та фокусуються на хакері «Ляльководі», який здатний проникнути в людський мозок.

«Віднесені привидами» (2001)

Мабуть, один із найвідоміших фільмів студії Ghibli, який приніс режисерові Хаяо Міядзакі «Оскар» та став найкасовішим фільмом в історії японського кінопрокату. Це ідеальне поєднання фентезі, японського фольклору та історії дорослішання дівчинки Тихіро, яка опинилася віч-на-віч із потойбічним світом.

«Мандрівний замок» (2004)

Фільм заснований на однойменному романі британської письменниці Діани Вінн Джонс. Відьма Пустоші перетворює юну і боязку Софі на стару, приревнувавши її до прекрасного, але інфантильного чарівника Хаула. Ставши старою, Софі виявляє в собі невідому раніше силу і сміливість та допомагає Хаулу стати впевненим у собі.

«Дівчинка, що стрибала крізь час» (2006)

Школярка Макото вважала, що її життя ніколи не було цікавим. Але все змінилося в день, коли вона мало не потрапила під потяг. За секунди до фатального зіткнення дівчинка перемістилася в часі і з подивом зрозуміла, що тепер здатна змінювати минуле. Втім, цей дар обертається для Макото і тих, хто її оточує, великими неприємностями.

«Твоє ім’я» (2016)

Аніме розповідає про хлопця з Токіо, який одного разу знайомиться з чарівною провінціалкою. Незабаром з’ясовується, що в героїв з’явилася дивовижна здатність: під час сну вони можуть мінятись тілами одне з одним. Їм здається цікавою можливість хоч трохи пожити чужим життям, але поступово це починає супроводжуватися дивними ситуаціями, які лякають.

«Хлопчик і чапля» (2023)

«Хлопчик і чапля» отримав «Оскар» та зібрав понад 167 млн доларів по всьому світу. Це вже третя статуетка для Міядзакі. Напівавтобіографічна історія розповідає про 12-річного хлопчика Махіто Макі, який після загибелі матері під час війни переїжджає до тітки у віддалений заміський будинок. Згодом він зустрічає чаплю, яка проводить його до фантастичної «країни див‎».