Новий прокатний тиждень потішить глядачів розмаїттям жанрів. Звісно, головну увагу мав би привернути український історичний фільм «Троє». Також ZAXID.NET розповідав про бодігорор «Одне ціле». Розповідаємо і про інші новинки тижня.

«Весілля моєї мами»

Ця картина (на головному фото) тішить насамперед чудовим акторським складом. Крістін Скотт Томас («Англійський пацієнт», «Кульгаві коні») виступить тут не лише як виконавиця однієї з головних ролей, а й як режисерка. Також у фільмі можна побачити Скарлетт Йоганссон («Парк Юрського періоду», «Вікі Крістіна Барселона») та Сієнну Міллер («Казанова», «Найгучніший голос»).

Медсестра Джорджина (Емілі Бічем), акторка Вікторія (Сієнна Міллер) та капітанка Королівського флоту Кетрін (Скарлетт Йоганссон) – три сестри. Перед ними стоїть важлива місія: повернутися до рідного дому з нагоди важливої події: третього весілля своєї двічі овдовілої матері Діани (Крістін Скотт Томас).

У червні 2022 року стало відомо, що Крістін Скотт Томас працює над своїм режисерським дебютом, де вона зіграє головну роль пліч-о-пліч разом зі Скарлетт Йоганссон. Того ж місяця до акторського складу приєдналися Сієнна Міллер, Фрейда Пінто та Емілі Бічем. Зйомки тривали з червня до липня 2022 року. Режисерка назвала цей досвід «захоплюючим» і озвучила, що їй було дуже цікаво створювати цю вигадану сімʼю. Цей фільм став третім, в якому Скотт Томас і Йоганссон зіграли матір і дочку, після «Заклинателя коней» (1998) і «Ще одна з роду Болейн» (2008). Напередодні світової премʼєри у 2023 році фільм був перейменований на «Північна зірка» напередодні світової премʼєри. Але у лютому 2025 стрічці повернули попередню назву – «Весілля моєї мами».

«Шалені перегони»

Невгамовна маленька мишка Едда в захваті від гоночних машин. Її тато Ервін – оператор на одному із атракціонів у великому парку розваг. Останнім часом справи йдуть не дуже добре, і бізнес на порозі бранкрутства. Сімейну справу може врятувати Гран-прі Європи, яке невдовзі відбудеться. Едді випадає щаслива нагода долучитися до перегонів. Нарешті вона зможе познайомитися зі своїм кумиром Едом, найкрутішим гонщиком у світі. Здійснення давньої мрії близьке як ніколи.

Анімаційна спортивна комедія створена у копродукції США, Німеччини та Великої Британії. Локація, про яку йдеться у сюжеті, – Europa-Park, тематичний парк розваг у німецькому місті Руст. Він посідає 19 місце у рейтингу подібних закладів, є третім за величиною у Європі та найвідвідуванішим сезонним парком розваг у світі. Двадцять тематичних зон займають площу у 95 гектарів. Цього року Europa-Park святкує 50-річчя, і саме до цієї дати приурочено випуск мультфільму.

«Все, чим ти є»

Фільм брав участь в офіційних програмах Берлінського міжнародного кінофестивалю та кінофестивалю у Сан-Себастьяні.

Надін (Енне Шварц) – мати-одиначка, яка самостійно виховує доньку. Переїжджаючи з Бранденбурга до іншого регіону, Надін влаштовується працювати на фабрику з видобування вугілля. Там її увагу привертає імпульсивний та харизматичний Пауль (Карло Любек). У пари стрімко розвивається роман, вони одружуються і у них народжується донька. Минає 7 років: Пауль втрачає роботу, у карʼєрі Надін немає стабільності. До того ж жінка відчуває, як її кохання до чоловіка повільно згасає. Намагаючись балансувати між роботою та родиною, Надін спробує відшукати в Паулі всі ті риси, які колись змусили її у нього закохатися.