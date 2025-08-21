В український прокат вийшов історичний фільм «Троє» режисера Івана Кравчишина. Сюжет є вигаданим, однак ґрунтується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках. Зйомки відбувались у Старокостянтинові, на Лисій Горі та у Самчиках.

«Стрічка починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає, і троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми», – йдеться у синопсисі фільму.

Творці стрічки не раз розповідали, що під час роботи надихались культовими пригодницькими бойовиками та вестернами, прагнучи поєднати найкращі риси обох жанрів. У зйомках задіяли понад 30 коней, а також історичну зброю, частково надану Одеською кіностудією, частково виготовлену спеціально для проєкту.

У стрічці знялися Роман Ясіновський («Кіборги», «Спіймати Кайдаша»), Євген Піднебесний, Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»), Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Захар Беркут») та Сергій Кияшко («Перші ластівки»). Композитором є Микита Моісєєв («Наші котики», «Ти – космос», «Дім за склом»). У фільмі звучить пісня Bureviy гурту Latexfauna.

Шлях фільму на великі екрани був довгим та непростим. Фільм став переможцем ще 7-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером мав стати Віталій Потрух, який розпочав роботу над фільмом, що мав вийти ще у 2017 році. Проте у 2016 році Держкіно ухвалило рішення про призначення у режисерське крісло Івана Кравчишина. Віталій Потрух відмовився від режисури фільму «Троє» 30 травня 2016 року після того, як напередодні повідомив про участь у XXV Міжнародному кінофорумі «Золотий Витязь», який тривав в окупованому Російською Федерацією Севастополі.

Спершу він заявляв, що його запрошували організатори фестивалю, але він відмовився від участі. Але після того, як були знайдені відеодокази його присутності на фестивалі, зізнався, що їздив туди.

Нагадаємо, у травні 2016 року в окупованому Севастополі відбувся XXV Міжнародний кінофорум «Золотий Витязь», у журі якого було заявлено декілька українських кінематографістів. Віталій Потрух відомий як режисер фільму «Загублене місто», який він і показав в окупованому Криму.

Іван Кравчишин зняв «Прорвемось!» та «Політ золотої мушки». В основу сценарію лягли оповідання львівського письменника Богдана Волошина, відомого у Львові як пан Марциняк. Кравчишин також є автором проєкту «Листи на фронт». У випадку з фільмом «Троє» довелось працювати уже з готовим частково матеріалом, що завжди дуже непросто. І нарешті глядачі мають змогу оцінити, що з того вийшло. У будь-якому випадку це має бути цікаво, адже пригодницький фільм на українському історичному матеріалі все ще є великою рідкістю на наших екранах.

Перший показ фільму в Україні відбувся у межах фестивалю глядацького кіно «Миколайчук OPEN» у Чернівцях. Картина стала фільмом-закриттям червневої кіноподії.