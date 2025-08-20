Фільм отримав Гран-прі Берлінале

Уже 30 жовтня Українці побачать на великих екранах володаря «Срібного ведмедя» Берлінале «Блакитна стежка» завдяки співпраці популярного коміка та волонтера Василя Байдака й кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Ідея придбати права на дистрибуцію фільму народилася під час запису «Цейво подкасту» Василя Байдака з програмним директором «Артхаус Трафіку» Іллею Дядиком. В епізоді про те, як кіно потрапляє на екрани кінотеатрів, Василь жартома запропонував виступити дистрибʼютором однієї зі стрічок. Кілька місяців потому це перетворилось у справжній проєкт: комік за кошти з «Патреону» свого подкасту спільно з кінокомпанією придбав права на покази картини в Україні, і тепер бере участь в організації прокату й промоції.

Для цієї співпраці обрали саме обговорювану на подкасті стрічку «Блакитна стежка», адже вона демонструє типову дилему прокатників авторського кіно: коли є значна художня цінність, призи Берлінале та участь в інших престижних фестивалях, але немає зіркових акторів та екшну, через що є ризик не отримати глядацької уваги, розповідають у компанії «Артхаус Трафік».

Картина розповідає про Бразилію у недалекому майбутньому. Уряд країни переселяє літніх людей до ізольованих колоній, щоб молоде покоління могло зосередитися на продуктивності та розвитку. Головна героїня – Тереза, якій майже 80 років, – вирішує кинути виклик системі. Замість того щоб змиритися зі своєю долею, вона рушає в подорож Амазонією, щоб здійснити останнє бажання перед втратою свободи.

Світова прем’єра фільму відбулася в основному конкурсі Берлінського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав Ґран-прі журі – «Срібного ведмедя», а також Приз екуменічного журі.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

«Блакитна стежка» стала найвище оціненою критиками картиною Берлінале за версією опитування кінокритиків від профільного видання Screen International, а її рейтинг на платформі для кінорецензій Rotten Tomatoes становить 100%. Стрічка отримала високі оцінки і від глядачів: вона має оцінку 7,2 з 10 на IMDb, а на Letterboxd – 3,7 з 5.

The Hollywood Reporter називає картину «Ляпасом дискримінації за віком», Screen International – «Протестом проти ейджизму», а Slant Magazine – «Натхненною розповіддю про жінку, яка відмовляється сприймати вік як обмеження».

Головну роль виконує бразилійка Деніс Вайнберґ. Режисер Ґабріель Маскаро спеціально підшуковував акторку, мало впізнавану на телебаченні. Натомість ключову чоловічу роль у фільмі виконує Родріґо Санторо, відомий за серіалами «Світ Дикого заходу» й «Загублені», а також стрічкою «300 спартанців».

Серед продюсерів – Джанкарло Насі, який співпродюсував українську стрічку «Памфір», а також Сандіно Саравія Віней, у фільмографії котрого – відзначений трьома «Оскарами» фільм «Рома» Альфонсо Куарона.

Нагадаємо, «Артхаус Трафік» – український кінодистриб'ютор та кінокомпанія, що спеціалізується на прокаті та створенні артхазного кіно. «Артхаус Трафік» з'явився в грудні 2003 році і став першим кінодистриб'ютором, хто почав займатися в Україні кінопрокатом артгаузного кіно. Найближчий реліз компанії ‒ «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова, який вийде 28 серпня.

34-річний Василь Байдак — український стендап-комік і волонтер. Свої виступи часто сам характеризує як комедію спостереження.