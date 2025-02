Даґ Йоган Гауґеруд та його «Золотий ведмідь»

«Золотого ведмедя» Берлінале отримав норвезький фільм «Мрії» (Drømmer). Він є другою частиною трилогії режисера Даґа Йогана Гауґеруда. Перша частина «Секс» була показана у Берліні, а третя – «Кохання» на Венеціанському кінофестивалі. Режисер поміняв місцями другу та третю частини, щоб максимально заплутати глядачів. Не вдалось. У нього вийшла тонка та прозора картина про родину, кохання та ревнощі. У фільмі йдеться про дівчину, яка закохана у свою вчительку. Усю історію вона розповідає у щоденнику, який згодом планують видати.

Нагадаємо, цьогоріч за головний приз кінофестивалю змагалися загалом 19 фільмів. Серед них – єдина документальна картина, «Стрічка часу» Катерини Горностай. На жаль, приз залишився без нагород, проте «ведмедів» багато, а от народити сина під час фестивалю змогла тільки Горностай. Разом із режисером монтажу Ніконом Романченком вони везуть додому першого в історії фестивалю Berlinale Baby.

Нагадаємо також, що Катерина Горностай не вперше на Берлінале. Раніше вона представляла тут (але не в основному конкурсі) картину «Стоп-Земля», що отримала нагороду «Кришталевий ведмідь»юнацького журі конкурсної програми Generation 14plus.

Переможці Берлінале 2025:

«Золотий ведмідь» – Drømmer («Мрії») Даґа Йогана Гауґеруда.

«Срібний ведмідь» за видатні мистецькі досягнення дістався французькій режисерці та сценаристці Люсіль Гадзіхалілович за фільм La Tour de Glace («Крижана вежа»). Одну з головних ролей виконала Маріон Котійяр. Вона, капризна кінозірка, стає кумиром для дівчинки-сироти (Клара Пачіні).

«Срібний ведмідь» за найкращий сценарій поїде до Румунії. Її отримав Раду Жуде за трагікомедію Kontinental '25 («Континенталь 25»). Фільм розповідає про те, як жінка-пристав виселяє з незаконно зайнятого житла бездомного старого, і він кінчає життя самогубством. Це перевертає життя головної героїні.

«Я поганий сценарист, і смішно, що саме я отримав цей приз», – сказав Раду Жуде, приймаючи вітання. Він закликав кінодіячів до солідарності, а також звернувся до німецьких колег. «Завтра у вас вибори. І я сподіваюся, що вони пройдуть так, що наступного року ми не відкриватимемо фестиваль фільмом "Тріумф волі" Лені Ріфеншталь», - сказав режисер, який запам’ятається ще й написом Fuck Putin + Trump на власному парадному портреті у фоє фестивального палацу.

«Срібного ведмедя» за найкращу роль другого плану отримав Ендрю Скотт, який зіграв у фільмі Річарда Лінклейтера Blue Moon («Блакитний місяць»). Ця драма була одним із глядацьких фаворитів фестивалю.

«Срібний ведмідь» за найкращу головну роль дістався Роуз Берн, австралійській актрисі, яка зіграла головну роль у фільмі If I Had Legs I'd Kick You («Якби у мене були ноги, я б тебе копнула»). Це поєднання горору та чорної комедії, які розповідають про будні матері хворої дівчинки.

«Срібний ведмідь» за найкращу режисуру отримав китайський режисер Хо Мен за фільм Living the Land («Життя на землі»). Це сімейна сага, що охоплює чотири покоління китайських селян.

Приз журі отримав фільм El mensaje («Послання») аргентинського режисера Івана Фунда, чорно-біле роуд-муві про дівчинку, яка може спілкуватись з тваринами та переповідати їх посиланням власникам.

Великий приз журі «Срібний ведмідь» отримав бразильський режисер Габріел Маскару за фільм The Blue Trail («Блакитна стежка»). У картині йдеться про стареньку Терезу, яка відмовляється доживати своє життя у колонії для літніх людей та вирушає у небезпечну подорож річками Амазонії.