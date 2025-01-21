У картині йдеться про українські школи в часи повномасштабної війни

Фільм Катерини Горностай «Стрічка часу» обрали до основного конкурсу 75-го Берлінського кінофестивалю, що відбудеться з 13 по 23 лютого 2025 року. У картині йдеться про українські школи в часи повномасштабної війни. Це документальний повнометражний фільм, який буде змагатись за головний приз – «Золотого ведмедя». Крім того, це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу. Востаннє це був фільм Кіри Муратової «Три історії».

«Стрічка часу» – документальне кіно про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема, на деокупованих та прифронтових територіях. Знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, пов'язані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки.

Цей фільм – унікальна хроніка року життя українських шкіл, учнів і вчителів із різних регіонів країни. Від Харкова та Запоріжжя до Києва, Чернігова, Черкас, Одеси, Миколаєва, Очакова, Кам’янського, а також містечок і селищ, таких як Буча, Бородянка, Зарічне.

Один із героїв фільму, Борис Ховряк, під час зйомок працював учителем, а сьогодні стоїть на захисті України в лавах Сухопутних військ ЗС України, як і багато інших педагогів, які стали на захист Батьківщини.

«Стрічка часу – це елемент турнікету: важливо зафіксувати час накладання кровоспинного пристрою, аби не втратити знекровлені тканини. Зараз кожен школяр, на жаль, знає, що таке турнікет і для чого його використовують, адже тепер це вивчають і в школі. Але не це є основною темою фільму. Ми акцентували свою увагу на буденності і простих шкільних досвідах, як-от сльози на святі першого дзвоника, старшокласник у ролі святого Миколая, різнобарвні стрічки в руках випускників. Усе це, звісно ж, містить контекст війни тепер: школярі часто вчаться в укритті через тривогу, директор показує зруйновану й законсервовану частину школи, поки в іншому крилі ідуть уроки, а на онлайн-випускному звучить дзвоник, евакуйований з Бахмута. Війна увійшла в цю буденність дуже глибоко, але нам нічого не лишається, окрім як продовжувати жити і навчатись. І навіть шукати щоденну радість», – розповідає Катерина Горностай, режисерка та сценаристка фільм.

«Створюючи цей фільм, ми розуміли, що апелюємо до універсальних загальнозрозумілих цінностей. Школа та освіта – це те, що важливо для кожної людини в світі. А Катерина вміє знайти унікальний підхід – як відобразити це глибоко й тонко на великому екрані. Війна змінила життя українських освітян. Здається, ми змогли вловити цей маркер часу, цю стрічку», – зазначають Ольга Брегман та Наталія Лібет, співзасновниці 2Вrave Productions та продюсерки фільму.

Це вже другий повнометражний фільм Катерини Горностай на Берлінале. Її повнометражний ігровий дебют «Стоп-Земля» отримав «Кришталевого ведмедя» Юнацького журі програми Generation 14+ Берлінале у 2021 році. Свій наступний фільм Катерина зняла з цією ж командою. Це оператор-постановник Олександр Рощин, режисер монтажу Нікон Романченко, звукорежисер Михайло Закутський, продюсерки Ольга Брегман (Бесхмельниціна) та Наталія Лібет, та продюсер Віктор Шевченко.

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Картину знято на приватні кошти без залучення державного фінансування. Мета фільму – не лише привернути увагу до викликів, з якими стикається українська освіта, але й зібрати кошти для відновлення шкіл, зруйнованих війною. За час повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено близько 3000 закладів освіти, з яких 400 повністю знищено. Кошти, зібрані під час масштабної міжнародної кампанії, дозволять відремонтувати та обладнати школи, щоб навчальний процес тривав попри війну.

Ювілейний 75-й Berlinale відбудеться з 13 по 23 лютого, а головою журі основного конкурсу цього року стане режисер Тодд Гейнс.