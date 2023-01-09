Сергію Круценку було 55 років

У Києві 8 січня помер 55-річний український композитор, аранжувальник та мультиінструменталіст Сергій Круценко. Про це повідомила співачка Джамала на своїй сторінці у Fcebook.

«Помер мій друг та без перебільшення – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режисер, оператор та батько», – написала вона.

Причину смерті композитора вона не називає, проте зазначає, що у смерті Круценка винна війна, хоч він і не загинув на фронті.

Весь час музикант залишався у Києві, працюючи між вимкненнями світла та ховаючись у бомбосховищі.

«В прямому сенсі ховав від бомб ввесь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв‘язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль. Після цього він так хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти… За маму, яка була незрячою. Їй було 83 роки та яку повністю доглядав він», – додала Джамала.

Сергій Круценко – український композитор, виконавець-мультиінструменталіст, продюсер, режисер, поет та спеціаліст з акустичних та візуальних технологій.

Він народився 26 грудня 1967 у Києві, у родині музикантів. Навчався у Київській консерваторії.

Як композитор Сергій створив музику до більш ніж 30 художніх фільмів, серед яких «Хайтарма», «Микита Кожум'яка», «ЇЇ молитва». Був художнім керівником та режисером всеукраїнського проекту «Дивись українське».

Режисер фільму-опери «Коли цвіте папороть» (Львівська національна опера, 2019-2020) та інших проектів.

Багато працював як продюсер запису великих симфонічних складів для саундтреків кіно та великих концертних, театральних та шоу постановок, серед яких «Гімн України» у виконанні Молодіжного Симфонічного Оркестру України під орудою Оксани Линів.

У період з 2004 до 2006 року був радником Міністра культури України з питань кіно та музичної політики. Брав активну участь у розробці необхідних документів для вступу України до Eurimages — Європейського стандарту співвиробництва кінопродукту. З 1991 року брав активну участь у розробці та впровадженні законів про авторське право в Україні.