Ігореві Козловському було 69 років

В ніч на 6 вересня від серцевого нападу помер український вчений, релігієзнавець, письменник та громадський діяч Ігор Козловський. Інформація про це з’явилась на його сторінці у Facebook. Ігореві Козловському було 69 років.

Ігор Козловський – дійсний член НТШ в Україні, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, президент громадської організації «Центр Діскавері», віце-президент Українського центру ісламознавчих досліджень, член Експертної ради з питань свободи совісті та релігійних організацій при Міністерстві культури України, член PEN Україна, член ініціативної групи «Першого грудня».

Він народився 16 лютого 1954 року у місті Макіївка Донецької області. З 1975 по 1980 роки навчався на історичному факультеті Донецького державного університету і отримав диплом з відзнакою за спеціальності «Історик. Викладач історії та суспільствознавства». У 1980—1984 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії НАН України.

З 1980 по 2001 роки працював у Донецькому обласному виконкомі, а потім у Донецькій обласній державній адміністрації на різних посадах у справах релігій. З 2001 року був доцентом кафедри релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту, з 2011 по 2015 рік працював доцентом кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

Наприкінці 1980-х років підтримав рух за відродження українського козацтва. Ігор Козловський походить зі старовинного козацького роду, історія якого сягає XVI—XVII століть.

27 січня 2016 року був захоплений бойовиками так званої «Донецької народної республіки» , пережив тортури та перебував у полоні майже 2 роки (700 днів) до 27 грудня 2017 року. Звільнений з полону за обміном.

Ігор Козловський є автором понад 50 наукових книг та понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також поетичних збірок та прозових творів.

Козловський мав багато нагород та відзнак від українських та зарубіжних громадських і релігійних організацій. За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера, Лицарським орденом Королівського братства Св. Феотонія (Португалія), почесною відзнакою Академії будо (бойових мистецтв) Ніппон Сейбукан (Японія). Є дійсним членом Королівського коледжу дворянства (Португалія), а також є почесним громадянином штату Оклахома (США).

Днями Ігор Козловський мав виступати на Конгресі культури у Львові.