У Франції у віці 91-го року помер видатний французький актор Жан-Луї́ Трентіньян. Він помер у власному будинку в колі родини. У фільмографії актора – близько 100 фільмів, однією із найвідоміших його ролей стала роль у фільмі Клода Лелуша «Чоловік та жінка». Про смерть актора повідомило французьке видання Le Mondе.
Трентіньян народився 11 грудня 1930 року у місті Пйолан (Франція). Найвідомішими фільмами з ним є «Чоловік та жінка» Лелуша, «Конформіст» Бернардо Бертолуччі, «І Бог створив жінку» Роже Вадима, «Любов» Міхаеля Ханеке тощо. Він працював із Франсуа Трюффо, Еріком Ромером та іншими видатними режисерами.
«Чоловік та жінка»
Вибрана фільмографія:
- 1956 – І Бог створив жінку / Et Dieu… Créa La Femme
- 1960 – Аустерліц / Austerlitz
- 1965 – Анжеліка в гніві / Merveilleuse Angélique
- 1966 – Чоловік і жінка / Un homme et une femme
- 1969 – Моя ніч з Мод / Ma nuit chez Maud
- 1970 – Конформіст / Il Conformista
- 1972 – Біг зайця через поля / La Course Du Lievre A Travers Les Champs
- 1975 – Поліцейська історія / Flic Story
- 1977 – Пасажири / Les Passagers
- 1978 – Три кольори: Червоний / Three Colours: Red
- 1980 – Чоловіча справа / Une affaire d'hommes
- 1983 – Скоріше б неділя! / Vivement dimanche!
- 1986 – Чоловік і жінка через двадцять років / Un homme et une femme: vingt ans déjà
- 1993 – Три кольори: Червоний / Three Colours: Red
- 1994 – Місто загублених дітей / La Cite' des enfants perdus
- 1997 – Ті, хто мене люблять, поїдуть потягом / Ceux qui m'aiment prendront le train
- 2012 – Любов / Amour
- 2017 – Хепі-енд / Happy End
- 2019 – Чоловік і жінка: Найкращі роки / (Les Plus Belles Années d'une vie) – Жан-
Фото Катерини Сліпченко
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.