Жан-Луї Трентіньян помер у колі родини

У Франції у віці 91-го року помер видатний французький актор Жан-Луї́ Трентіньян. Він помер у власному будинку в колі родини. У фільмографії актора – близько 100 фільмів, однією із найвідоміших його ролей стала роль у фільмі Клода Лелуша «Чоловік та жінка». Про смерть актора повідомило французьке видання Le Mondе.

Трентіньян народився 11 грудня 1930 року у місті Пйолан (Франція). Найвідомішими фільмами з ним є «Чоловік та жінка» Лелуша, «Конформіст» Бернардо Бертолуччі, «І Бог створив жінку» Роже Вадима, «Любов» Міхаеля Ханеке тощо. Він працював із Франсуа Трюффо, Еріком Ромером та іншими видатними режисерами.

«Чоловік та жінка»

Вибрана фільмографія:

1956 – І Бог створив жінку / Et Dieu… Créa La Femme

1960 – Аустерліц / Austerlitz

1965 – Анжеліка в гніві / Merveilleuse Angélique

1966 – Чоловік і жінка / Un homme et une femme

1969 – Моя ніч з Мод / Ma nuit chez Maud

1970 – Конформіст / Il Conformista

1972 – Біг зайця через поля / La Course Du Lievre A Travers Les Champs

1975 – Поліцейська історія / Flic Story

1977 – Пасажири / Les Passagers

1978 – Три кольори: Червоний / Three Colours: Red

1980 – Чоловіча справа / Une affaire d'hommes

1983 – Скоріше б неділя! / Vivement dimanche!

1986 – Чоловік і жінка через двадцять років / Un homme et une femme: vingt ans déjà

1993 – Три кольори: Червоний / Three Colours: Red

1994 – Місто загублених дітей / La Cite' des enfants perdus

1997 – Ті, хто мене люблять, поїдуть потягом / Ceux qui m'aiment prendront le train

2012 – Любов / Amour

2017 – Хепі-енд / Happy End

2019 – Чоловік і жінка: Найкращі роки / (Les Plus Belles Années d'une vie) – Жан-

Фото Катерини Сліпченко