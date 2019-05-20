Ален Делон та повна шабадабадабада

Чи спеціально так складали програму організатори, чи так збіглося випадково, але протягом вікенду у Каннах вшановували класичне французьке кіно. Спочатку презентував продовження культових «Чоловіка та жінки» Клод Лелуш у супроводі Анук Еме та Жана-Луї Трентіньяна, потім нагороду за внесок у кінематограф отримав Ален Делон.

Французький актор Ален Делон, легенда світового кінематографа, приймаючи нагороду з рук доньки, розплакався. «Давно вже нічого не могло викликати в мене сліз», - сказав 83-річний актор. Також він заявив зі сцени, що «завжди важко йти, але тепер я йду і кажу усім дякую та прощавайте». На це зал відповів Делону дружнім «ні».

У фільмографії Делон більше 100-та фільмів

Загалом поява актора у Каннах викликала бурю ще задовго до події. тер відреагував на появу петиції із закликом скасувати намічене вручення йому почесної «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю.

Річ у тім, що після того, як фестиваль оголосив, що акторові вручатимуть почесну «Золоту пальмову гілку», американська асоціація «Жінки та Голлівуд» виклала в мережі петицію, яка зібрала близько 25 тисяч підписів, з вимогою до організаторів фестивалю відмовитися від вручення призу.

Зараз актор більше грає у театрі

Актора звинуватили у «расистських, гомофобських та шовіністичних» висловлюваннях. Згодом додалися звинувачення в антисемітизмі та домашньому насильстві. Французька асоціація «Наважуйтесь на фемінізм» теж зажадала скасувати вручення нагороди. Її представники особливо наголошували на тому випадку, коли Делон дав ляпаса актрисі Ромі Шнайдер під час їх роману.

Проте фестиваль відповів на тиск категоричною відмовою щось міняти. «Делону вручають не Нобелівську премію миру, а нагороду за внесок у кінематограф, якого ніхто скасувати не може», - заявив арт-директор фестивалю Тьєррі Фремо.

Делон: «Моя кар'єра незаперечна»

Тож після тривалих словесних баталій на Круазет чекали на протести. Були посилені заходи безпеки, було видано спеціально розпорядження не дозволяти на зустріч з актором об’ємних наплечників чи сумок (хоча кожну річ обшукують при вході у Палац фестивалів не залежно від її об’єму). Мені вдалося переконати охорону у тому, що потрібні для роботи фотоапарат та комп’ютер не несуть жодної небезпеки. Для цього знадобились тривалі перемовини з різними інстанціями, тож місце у залі ледве знайшлося.

На зустрічі з актором був справжній аншлаг. Дві літні жінки мало не побилися за місце, їх сусідам довелося навіть викликати охорону, щоб загасити конфлікт. Перед сходом літня жінка у сукні з червоного мережева розплакалась після оголошення про те, що місць немає й більше нікого не пускатимуть. «Я обожнюю його з дитинства!», - кричала вона. «Делонового дитинства?», - поцікавився хтось безсердечний у черзі. Хай там що, але і ранкова зустріч з публікою, і вечірнє нагородження, пройшли в атмосфері тотальної любові та захоплення.

Сенд ван Рой на червоній доріжці. Фото Variety

«Що я можу сказати? Хтось мене любить, а хтось — ні. Але моя кар'єра незаперечна», - заявив актор. Не було не тільки протестів, але і мінімально гострих запитань. Лише бельгійсько-голландська акторка Сенд ван Рой, яка минулого рокуподала позов проти французького режисера Люка Бессона за зґвалтування , вийшла на червону доріжку з великим тимчасовим татуюванням на спині «Стоп насильству над жінками» та символом руху #MeToo.

«Кінопромисловість використовує мистецтво як виправдання, щоб поставити себе над законом», - процитував актрису журнал Variety. Також вона додала, що не хоче бути просто байдужою співучасницею.

Клод Лелуш

У галасі довкола Делона якось менш помітною пройшла прем’єра картини «Найкращі роки життя» Клода Лелуша. Її показали поза конкурсом, ролі в ній виконали ті ж актори, що й в знаменитому фільмі «Чоловік та жінка», який у 1966 році здобув у Каннах «Золоту пальмову гілку».

Крім того, що свої старі ролі виконали Жан-Луї Трентіньян та Анук Еме, ролі їх уже зовсім дорослих дітей зіграли Антуан Сір та Суад Аміду, діти головних героїв з першого фільму. Серед нових облич – добре всім відома Моніка Беллуччі.

Анук Еме

«П'ятдесят три роки тому я навіть не розумів, що відбувається, я був тоді дуже молодий (на момент зйомок Лелушу було 28 років). Але фільм вирушив у світ, люди впізнавали себе в цій історії. Я отримав тисячі листів від глядачів, які дякували мені. Я зрозумів, що це більше ніж кіно, зрозумів, що фільм залишив слід, але не очікував, що це триватиме так довго», - розповів Лелуш на прес-конференції.

Він говорив і про числені сумніви щодо зйомок продовження, але «побачив між артистами ту ж магію, що і багато років тому». «У перший день зйомок я сказав команді, що якщо завтра ми не прокинемося щасливими, то далі знімати не будемо. І в перший же день я хотів одразу знімати далі, прямо до кінця», - поділився режисер.

Моніка Белуччі

На зустрічі зі знімальною групою фільму теж не ставили гострих запитань. Одна журналістка навіть заспівала пісню зі словами на мотив культової пісні Френсіса Лея.

Так що холодний та дощовий вікенд у Каннах пройшов у теплій та дружній атмосфері. А тим часом на Круазет вже бачили Квентіна Тарантіно.